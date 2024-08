Cours Gardiens Avisés

Donnée par Secourisme RCR Québec, la formation de Gardiens Avisés est un cours qui s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans qui désirent garder des enfants. Ce cours offre également aux jeunes la formation nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardien averti auprès des parents potentiellement intéressés. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux, à prévenir les urgences et y répondre. Pour les parents, c’est le gage qu’ils ont affaire à un gardien averti, outillé, attentionné et plein de ressources.





Date: 1er décembre 2023 de 8 h 30 à 16 h 30

Lieu: Maison des jeunes l'Aigle

Coût: 30 $ par participant.e

Précisions: le jeune doit apporter un lunch chaud ou froid





Dans la section « Récapitulatif », Zeffy facture automatiquement un don de 15 % pour les soutenir. (Cette technologie sécurisée nous est fournie gratuitement.) Si vous ne désirez pas payer ce montant, et vous n’êtes pas obligé, veuillez sélectionner « Autre » en cliquant sur la flèche apparaissant dans la boîte où figure le 15 %. Le montant sera ainsi réajusté à zéro.