Campagne de financement café Hubert Saint-Jean et les Zerbes Folles☕️
Café - Mélange 1923
CA$19
Format 340g
Ce mélange est créé en l’honneur de M. Saint-Jean. Il a pour but de rejoindre un maximum
de personnes et de les rassembler autour d’une bonne tasse de café. Merci Hubert pour ce
merveilleux héritage.
Notes de dégustation: chocolat, noisette et mélasse,
fruits compotés.
Origines: Éthiopie, Brésil.
Café - Mélange Fjord
CA$20.50
Format 340g
De l’eau qui s’écoule apparaît le Fjord, taillé grossièrement de la roche qu’elle émonde, et naît le café, extrait soigneusement du grain qu’elle inonde. Voilà ce qui nous rappelle, au Café Hubert Saint-Jean, toute la valeur d’agir de concert avec la nature et de torréfier dans le plus grand respect du grain.
Notes de dégustation: bleuets, chocolat au lait.
Origines: Éthiopie, Pérou.
Café - Mélange maison doux
CA$15.50
Format 450g
Notes de dégustation: Toffee, Caramel, Fruits.
Café - Mélange maison corsé
CA$15.50
Format 450g
Notes de dégustation: Sucre de canne, chocolat, noix.
Café - Décaféiné à l'eau de suisse
CA$17.50
Format 450g
Notes de dégustation; Toffee, pain grillé, noix.
Thé - Marocain à la menthe poivrée
CA$13.50
Thé vert indémodable au goût puissant de menthe poivrée avec un soupçon de rose.
Thé - Blanc à la pêche
CA$13.50
Thé blanc peu stimulant délicieux chaud ou en version glacée!
Tisane - Euphorique
CA$13.50
Tisane digestive incontournable faite à partir de menthe, de citronnelle,
de verveine, de mélisse et de cardamome.
Tisane - Fais dodo Marianne
CA$13.50
Tisane pour le sommeil faite à partir de camomille, de houblon, de lavande, de cataire et d’avoine. Très efficace, elle convient à toute la famille et même aux femmes enceintes!
Tisane - Célestine en automne
CA$13.50
Tisane réconfortante à la pomme et à la cannelle à déguster en famille!
Thé - Maison du cinéma
CA$15.50
Ce thé oolong au maïs soufflé, au mélilot (la «vanille» sauvage québécoise) et aux marguerites offre une infusion qui rappelle le pop corn au beurre.
Chaï enfumé
CA$15.50
Grâce à une collaboration précieuse avec Les As du Fumoir (Bury, Estrie), nous offrons les seuls thés fumés au Québec avec des essences de bois locales! Découvrez cette version où l’intensité des épices et de la fumée créent une nouvelle saveur ronde des plus agréables!
Tisane - Rooibos chaï
CA$15.50
Tisane relaxante aux épices chaï classique avec une touche de vanille fraîchement importée de Papouasie-Nouvelle Guinée.
Choco Loco - Rétro
CA$17.50
Boisson onctueuse, très chocolatée et raisonnablement sucrée! Utilisez-la aussi dans vos smoothies ou desserts!
Choco Loco - Érable et fleur de sel
CA$17.50
Découvrez les saveurs douces et authentiques du sucre d’érable soulevées par un cacao foncé qui rappelle le chocolat noir, le tout avec une touche de fleur de sel. Cette boisson se marie à merveille avec le Mélange 1923 de Café Hubert St-Jean pour réaliser un moka!
Sachets individuels x 20
CA$5.50
20 sachets individuels vides pour infusions dans la tasse.
Sachets individuels x100
CA$11.50
100 sachets individuels vides pour infusions dans la tasse.
