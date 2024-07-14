Adulte - Concert du 14 juillet 2024 - Sandrine Lévesque chanteuse de Jazz accompagné par Nicolas Fortin (Guitare)

516 Rte Taylor

Saint-Simon-les-Mines, QC G0M, Canada

Admission générale adulte
CA$18
1 Billet adulte (12 ans et plus) - Duo guitare et voix avec Sandrine Lévesque et Nicolas Fortin
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing