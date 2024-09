Le Défilé pour ELLES de la Fondation Logis Rose Virginie revient pour une 17e édition le 8 novembre 2023 aux salles de bal Le Windsor. Dans un espace feutré et élégant, assistez à un défilé avec les collections exclusives et prestigieuses de créateurs de renommées, à un cocktail dinatoire ainsi qu’à un encan silencieux en virtuel (ouvert à tous) et en présentiel.





Venez vivre une expérience haute en couleur et contribuez à changer la vie des femmes.

C’est tous ensemble que nous ferons la différence !

Pour chaque achat de billet, un reçu de charité d'une valeur de 100$ sera remis.