Formulaire d'Inscription au Soccer - Club Sportif Ach-Choura
Inscription au Club Soccer Ach-Choura
100 $
Pas d'expiration
Bienvenue au Club Sportif Ach-Choura ! Ce formulaire d'inscription est destiné aux enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la nouvelle saison de soccer. Merci de remplir toutes les sections avec précision afin de garantir une inscription réussie. Le Club Sportif Ach-Choura offre une expérience sportive enrichissante, dans un environnement sain et compétitif, axé sur le développement des compétences individuelles et collectives.
Bienvenue au Club Sportif Ach-Choura ! Ce formulaire d'inscription est destiné aux enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la nouvelle saison de soccer. Merci de remplir toutes les sections avec précision afin de garantir une inscription réussie. Le Club Sportif Ach-Choura offre une expérience sportive enrichissante, dans un environnement sain et compétitif, axé sur le développement des compétences individuelles et collectives.
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