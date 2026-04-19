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🏀 Sessions privées 3KBM🏀

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Age : 6 à 30 ans

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Durée d'une séance : 1h15 mins

Analyse technique détaillée (tir, dribble, footwork)

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Travail situationnel (game-like reps)

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5 Sessions privées
325 $

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Session inclut :


Age : 6 à 30 ans

Évaluation gratuite

Durée d'une séance : 1h15 mins

Analyse technique détaillée (tir, dribble, footwork)

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Développement QI basket

Travail situationnel (game-like reps)

Sessions enregistré

10 Sessions privées
525 $

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Age : 6 à 30 ans

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Analyse technique détaillée (tir, dribble, footwork)

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