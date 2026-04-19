🏀 Sessions privées 3KBM🏀

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Session inclut :
Age : 6 à 30 ans
Évaluation gratuite
Durée d'une séance : 1h15 mins
Analyse technique détaillée (tir, dribble, footwork)
Plan d’entraînement personnalisé
Développement QI basket
Travail situationnel (game-like reps)
Sessions enregistré
Pas d'expiration
Session inclut :
Age : 6 à 30 ans
Évaluation gratuite
Durée d'une séance : 1h15 mins
Analyse technique détaillée (tir, dribble, footwork)
Plan d’entraînement personnalisé
Développement QI basket
Travail situationnel (game-like reps)
Sessions enregistré
Pas d'expiration
Session inclut :
Age : 6 à 30 ans
Évaluation gratuite
Durée d'une séance : 1h15 mins
Analyse technique détaillée (tir, dribble, footwork)
Plan d’entraînement personnalisé
Développement QI basket
Travail situationnel (game-like reps)
Sessions enregistré
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!