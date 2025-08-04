FACTURATION - Élévation RH - Hiver 2026

Le prix affiché inclus les taxes. La formation est de 1795 $ plus taxes (Numéro TVQ : 1018214659 TQ0002 - Numéro TPS : 898700356 RT0001).



ATTENTION : La plateforme Zeffy invite les participants à effectuer une contribution volontaire pour soutenir ses services. Si vous ne souhaitez pas y participer, vous devez inscrire inscrire 0 $. Cette option est intégrée par défaut et ne peut être désactivée.



Les séances de formation en ligne ne seront pas enregistré. À noter que tout participant abandonnant le programme en cours de formation se verra retirer le financement prévu proportionnellement aux mois restants dans le programme.