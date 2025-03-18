FACTURE004 - FRANCINE POIRIER

Bonjour Mme Poirier, Lors du paiement, vous aurez l'option de sélectionner un pourcentage de don pour l'organisme ZEFFE. Advenant que vous voulez simplement payer la facture, veuillez cocher avec la petite flèche à droite : aucun dons.

