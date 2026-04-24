Fais de l'air! 2026

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À propos de cet événement
Ce magnifique sentier en forêt dans le secteur ouest de la montagne culmine au belvédère
du lac Gravel, qui offre une magnifique vue.
Difficulté : Accessible à tou(te)s
Seulement 12 places !
Départs :
BSP (FORUM) : 9h30
St-H (MDJ) : 9h50
PRSF (MDJ) : 9h00
PRSF (Halte de l’Arche) : 9h15
Retour approximatif vers 15h30
Sentier donnant accès à un sommet de 730 m d’altitude. Magnifiques points de vue sur la vallée et sur la façade du mont Gros Bras. Un spectacle éblouissant dès le premier kilomètre de randonnée.
Difficulté : Accessible à tou(te)s
Seulement 12 places !
Départs :
BSP (FORUM) : 10h15
St-H (MDJ) : 9h45
PRSF (MDJ) : 9h45
PRSF (Halte de l’Arche) : 10h00
Retour approximatif vers 16h15
Le sentier du Dôme est situé dans un secteur fort connu des amateurs d’escalade, été comme hiver. Un somptueux décor alpin vous attend, avec en prime, une vue sur Baie-Saint-Paul et sur l’estuaire du Saint-Laurent.
Difficulté : Accessible à tous
Seulement 12 places !
Départs :
BSP (FORUM) : 10h15
St-H (MDJ) : 9h45
PRSF (MDJ) : 9h45
PRSF (Halte de l’Arche) : 10h00
Retour approximatif vers 16h30
Un tout nouveau sentier qui borde les caps entre l’accès aux points de vue du Cap-Brûlé et de La-Chute. Ce sentier offre des vues fréquentes sur le fleuve, traverse une forêt exceptionnelle dont plusieurs spécimens d’arbres ont plus de 250 ans.
Difficulté : Intermédiaire
Seulement 12 places !
Départs :
BSP (FORUM) : 9h45
St-H (MDJ) : 9h15
PRSF (MDJ) : 9h45
PRSF (Halte de l’Arche) : 10h00
Retour approximatif vers 16h30
Après une montée soutenue sur un sentier technique, cheminez le long des crêtes et laissez le caractère sauvage du parcours vous envelopper. Sur les sommets, une végétation arctique‑alpine fragile vous accompagne, merci de rester sur le sentier pour la protéger. Suivez le sens suggéré pour ménager vos genoux et, pour prolonger l’aventure, ajoutez 1,2 km jusqu’au sommet du Mont‑du‑Lac‑des‑Cygnes. Le point de vue sur l’astroblème de Charlevoix (981 m) et le massif laurentien que vous offre ce sommet est l’un des plus impressionnants de Charlevoix.
Difficulté : Difficile
Seulement 12 places !
Départs :
BSP (FORUM) : 9h00
St-H (MDJ) : 8h30
PRSF (MDJ) : 8h30
PRSF (Halte de l’Arche) : 8h45
Retour approximatif vers 16h15
Journée repos au camping : On profite des installations, du soleil et de l'eau fraiche !
Pédalos, Paddleboard, Beach volley, Mini-putt, Arcades ! On reprend des forces avant la dernière rando et son gros défi !
Seulement 12 places !
Départs :
BSP (FORUM) : 11h00
St-H (MDJ) : 10h30
PRSF (MDJ) : 10h30
PRSF (Halte de l’Arche) : 10h45
Retour approximatif vers 16h00
Ce sentier vous transporte dans un univers forestier jusqu’au premier sommet, à partir duquel vous serez plongé dans un milieu alpin où la flore et les paysages sont à l’honneur. Une vue spectaculaire sur la vallée de la rivière Malbaie et sur les monts environnants vous y attend.
Difficulté : Difficile
Seulement 12 places !
Départs :
BSP (FORUM) : 8h45
St-H (MDJ) : 8h15
PRSF (MDJ) : 8h15
PRSF (Halte de l’Arche) : 8h30
Retour approximatif vers 17h15
Si une rando est complète et que tu souhaites y participer, tu peux t'inscrire dans cette liste d'attente et y inscrire en commentaire la rando que tu aimerais faire. Nous te contacterons le plus vite possible si une place se libère.
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