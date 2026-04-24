Fais de l'air! 2026

Ce magnifique sentier en forêt dans le secteur ouest de la montagne culmine au belvédère

du lac Gravel, qui offre une magnifique vue.





Difficulté : Accessible à tou(te)s

Seulement 12 places !





Départs :

BSP (FORUM) : 9h30

St-H (MDJ) : 9h50

PRSF (MDJ) : 9h00

PRSF (Halte de l’Arche) : 9h15





Retour approximatif vers 15h30