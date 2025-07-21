Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage

175 Chem. du Bras

Saint-Henri, QC G0R 3E0, Canada

Je me fais tatouer à 9h00
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 9h30
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 10h00
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 10h30
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 11h00
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 11h30
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 12h00
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 12h30
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 13h30
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 14h00
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 14h30
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 15h00
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 15h30
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 16h00
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Je me fais tatouer à 16h30
150 $

Fais toi tatouer (c’est un VRAI tattoo!) un animal sauvage chez SOS Miss Dolittle!

Important: SVP arrives 20 à 30 minutes avant le rendez-vous pour t'enregistrer. Billet non-remboursable.

Ajouter un don pour SOS Miss Dollitle

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!