<p>Façonner un avenir plus brillant : Une piste de changement</p>

Pembroke, ON K8A 6W5, Canada
Profitez d'une fabuleuse soirée pour une bonne cause! Votre billet comprend :
* Admision au défilé de mode
* Un mocktail offert à l'arrivée
* Des rafraîchissements légers servis tout au long de la soirée
Soutenez les programmes de Planting Seeds International tout en profitant de la mode, du plaisir et de la communauté!
Faites-en une soirée inoubliable! Tous les invités profitent de rafraîchissements légers et d'un mocktail offert. Ce forfait VIP comprend l'admission pour vous et un invité, plus :
*EMPLACEMENT RÉSERVÉ EN PREMIÈRE RANGÉE
* Un verre de vin rouge ou blanc pour chaque invité
*3 billets de tombola pour chaque invité
* Un porte-clés en perle de papier fait main fabriqué par une femme du programme Motivated Women au Guatemala, un pour chaque invité
Une façon significative de soutenir l'autonomisation des femmes - et de profiter d'un peu plus de brillance pendant que vous y êtes.
$
