Planting Seeds International

Organisé par

Planting Seeds International

À propos de cet événement

<p>Façonner un avenir plus brillant : Une piste de changement</p>

1 International Dr

Pembroke, ON K8A 6W5, Canada

Admission générale
30 $

Profitez d'une fabuleuse soirée pour une bonne cause! Votre billet comprend :


* Admision au défilé de mode

* Un mocktail offert à l'arrivée

* Des rafraîchissements légers servis tout au long de la soirée


Soutenez les programmes de Planting Seeds International tout en profitant de la mode, du plaisir et de la communauté!

Expérience VIP (pour deux invités)
75 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Faites-en une soirée inoubliable! Tous les invités profitent de rafraîchissements légers et d'un mocktail offert. Ce forfait VIP comprend l'admission pour vous et un invité, plus :


*EMPLACEMENT RÉSERVÉ EN PREMIÈRE RANGÉE

* Un verre de vin rouge ou blanc pour chaque invité

*3 billets de tombola pour chaque invité

* Un porte-clés en perle de papier fait main fabriqué par une femme du programme Motivated Women au Guatemala, un pour chaque invité


Une façon significative de soutenir l'autonomisation des femmes - et de profiter d'un peu plus de brillance pendant que vous y êtes.

Ajouter un don pour Planting Seeds International

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!