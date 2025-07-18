<p>Façonner un avenir plus brillant : Une piste de changement</p>

Faites-en une soirée inoubliable! Tous les invités profitent de rafraîchissements légers et d'un mocktail offert. Ce forfait VIP comprend l'admission pour vous et un invité, plus :





*EMPLACEMENT RÉSERVÉ EN PREMIÈRE RANGÉE

* Un verre de vin rouge ou blanc pour chaque invité

*3 billets de tombola pour chaque invité

* Un porte-clés en perle de papier fait main fabriqué par une femme du programme Motivated Women au Guatemala, un pour chaque invité





Une façon significative de soutenir l'autonomisation des femmes - et de profiter d'un peu plus de brillance pendant que vous y êtes.