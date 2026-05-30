Forfait golf pour la fête des Pères, Valeur 700$

/ Vivez l’expérience du Golf Saint-Raphaël! Profitez d’une partie de golf pour quatre personnes durant la saison 2026 au pittoresque Club de golf Saint-Raphaël. Le forfait inclut deux voiturettes électriques. Situé au cœur de la charmante Île Bizard, Saint-Raphaël offre aux golfeurs de tous niveaux une expérience unique dans un cadre paisible, avec deux parcours de 18 trous de calibre international. Pour plus d’informations sur les parcours et le code vestimentaire, visitez golfstraphael.ca/visiteurs. Offert généreusement par Golf Saint-Raphaël. Tous les profits sont versés à Une histoire de chevaux inc.