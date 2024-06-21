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À propos de cet événement

Électrogravure avec Péio Éliceiry

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1K 3P9, Canada

Électrogravure avec Péio Éliceiry
173 $

6 restants

En cas d'annulation de la part du participant : 173,00$ seront remboursés jusqu’au 2 octobre 2024. 86,50$ seront remboursés jusqu’au 9 octobre 2024. Aucun remboursement ne sera fait après le 9 octobre 2024. La contribution monétaire que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne sera pas remboursée en cas d'annulation.
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