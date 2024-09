Pour notre nouvelle destination gourmande, direction la Chine! Vos p'tits chefs prendront plaisir à préparer un délicieux Riz chinois aux 3 couleurs, aussi bon à déguster que beau à regarder ;-)

Réservez-vite: les places sont limitées pour permettre l'accompagnement personnalisé de vos p’tits chefs tout au long de la préparation des recettes.

Une semaine avant l'atelier, vous recevrez la liste des ingrédients pour que vous puissiez faire tranquillement votre épicerie.

Puis, la veille de l'atelier, vous recevrez le lien vers notre espace cuisine sur Zoom et la fiche recette.





Chaque fois que c'est possible, privilégiez les produits du Québec: restez à l'affût des logos Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec.

Vous pouvez aussi visiter l’application Mangeons local de l’Union des producteurs agricoles pour identifier les producteurs proches de chez vous.





EN SAVOIR PLUS SUR LES ATELIERS CUISINE EN LIGNE ET INTERACTIFS C’EST MOI LE CHEF!

◢ Qu'est-ce que c'est?

C'est la nouvelle façon de cuisiner avec C'est moi le chef!

Des ateliers cuisine en ligne et interactifs, en direct, pendant lesquels on vous accompagne pas à pas, votre p'tit chef et vous, dans la préparation d'une recette. Comme toujours, des recettes gourmandes qui mettent de l'avant les fruits et légumes de saison. Et on en profite pour vous apprendre plein de petites choses sur les aliments.

◢ Comment ça marche?

C'est très simple!

1. Vous réservez votre billet pour l'atelier de votre choix: vous recevez automatiquement la liste des ingrédients à prévoir (PENSEZ À VÉRIFIER VOS SPAMS). Puis, quelques jours avant l’atelier, on vous envoie la liste des ustensiles à préparer et le lien pour vous connecter.

2. Vous faites votre épicerie.

3. Le jour de l'atelier, vous vous connectez sur l'espace cuisine C'est moi le chef! et vous profitez d'un moment de complicité gourmand avec votre p'tit chef.





Retrouvez ici la programmation complète des ateliers en ligne C'est moi le chef!.





#ACHATLOCAL

En réservant une activité C'est moi le chef!, vous offrez à votre enfant et à vous-même un moment de qualité, à la fois ludique et éducatif pour découvrir - et aimer - les fruits et légumes du Québec.

Vous faites également un geste concret pour soutenir une petite entreprise d'économie sociale 100% québécoise et son équipe de passionné.e.s.

MERCI!



◢ Le billet de base est pour 1 parent + 1 enfant. Pour tout enfant supplémentaire, merci de réserver un billet au tarif spécial pour les enfants supplémentaires.

◢ Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, ni transférables.

◢ En passant votre commande, vous serez automatiquement inscrits à notre infolettre gourmande. Vous pourrez bien entendu vous désinscrire en tout temps.

◢ L'atelier est enregistré (vidéo). En vous inscrivant, vous permettez à C'est moi le chef!, organisme à but non lucratif, d’utiliser et de publier les images photographiques ou numériques, les vidéos ou les enregistrements audio effectués lors de l'atelier pour les usages suivants : publication sur les comptes médias sociaux et toute autre plateforme utilisée par C'est moi le chef! pour faire la promotion de la cuisine auprès des enfants, de leur famille et du grand public. Vous pouvez bien entendu décider d'activer ou non votre caméra.





# TPS: 745926113RT0001

#TVQ: 1225067232TQ0001