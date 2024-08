Inauguration Pôle Textile - Escale Circulaire

Le Pôle Textile ouvrira officiellement le 17 Avril à l'occasion d'une soirée organisée spécialement pour les acteurs et actrices du secteur.



Le Pôle Textile rassemble durant 6 mois acteur·ices du secteur du textile et de l'habillement autour de pratiques circulaires. Cet événement marque le début de l'aventure!





L'inauguration a pour but de présenter le lieu et de croiser les discussions afin d'encourager l'activation de projets divers et variés, ayant toujours pour vocation le rayonnement des bonnes pratiques d'utilisation du textile !





Déroulé :

18h Accueil

18h15 Prises de paroles : Entremise, Concertation Montréal, Gestionnaires du Pôle Textile (UNEL, Entremaille, Jiji)

19h00 Atelier réseautage

19h45 Réseautage libre 🥂





(Sur invitation uniquement)