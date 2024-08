Soirée Vins et Fromages avec Pierre Gervais

La « Soirée Vins et fromages » avec conférencier invité de la Fondation du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (CABVR) est une occasion à ne pas manquer au printemps.

Ce sera une occasion de réseauter avec de nombreux acteurs et membres du milieu des affaires de la Vallée-du-Richelieu, de déguster des vins et fromages d’exception et par-dessus tout, vous aurez l’occasion d’entendre la conférence de Monsieur Pierre Gervais qui a travaillait pendant 35 ans pour le club de hockey les Canadiens de Montréal.

La 5e édition de la Soirée vins et fromages se tiendra le jeudi 16 mai 2024 à 18 h au Pavillon Jordi-Bonet à la salle Nature-en-mouvement, située au 99, rue Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire.

Cinq services de vins, sélectionnés par l’importateur de vins LBV International, ainsi que des fromages soigneusement choisis seront servis.