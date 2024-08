École d’été – Gestion des OCI

Séance préparatoire : 8 mai, de 14h à 15h30.





Cette école d’été est le rendez-vous annuel entre les communautés praticienne, enseignante et étudiante qui s’intéressent à la gestion des organisations de développement international et de l’action humanitaire.





La méthodologie d’enseignement est virtuelle et flexible et comporte des outils tels que des capsules préenregistrées et en direct de conférencières et conférenciers professionnels issus du milieu, de l'apprentissage dynamique basé sur des études de cas et des jeux de rôle. Vous apprendrez à développer des compétences en gestion en incarnant les différents postes clés d’une organisation de coopération internationale.





Ce cours vise à développer votre réseau professionnel ainsi que des savoir-faire et des savoir-être nécessaires pour œuvrer dans le domaine de la coopération internationale.





Cette édition se tiendra à distance en formule synchrone.





Politique de remboursement :

Vous devez communiquer avec l'organisateur pour demander un remboursement. Aucun remboursement ne sera accordé après le 26 mai, 17h.