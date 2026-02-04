Association des francophones Des Kootenays Ouest

Femmes héroines: célébrons la journée internationale des droits de la femme le 8 mars à l'AFKO

807 Baker St

Nelson, BC V1L 4J8, Canada

Je participe au Cercle des mamans
Gratuit

A 11 h à l'AFKO

Je participe à l'activité " Être entrepreneure et femme"
Gratuit

Cet atelier se déroule à la Ruelle Bakery à 14 h 00

Je serai là pour écouter le témoignage d'Alexandra
Gratuit

A l'AFKO à 17 h

Soirée: Échange de vêtements, boissons et tapas
Gratuit

Dès 18 h 30, une soirée pour jaser, rire, échanger des fringues (apportez ce que vous souhaitez échanger) et profiter d’une ambiance festive. Au programme : espace ouvert pour discuter de tout (et de rien), se marrer ensemble, se faire chouchouter avec tapas, massages et oreilles attentives.

