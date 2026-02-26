Logifem

Organisé par

Logifem

À propos de cet événement

Femmes pour Logifem vol V: Return of the Femmes!

4873 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2T 1R6, Canada

Admission générale
20 $

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales. Aucun reçu fiscal pour ces billets.

SuperFemmes
40 $

Profitez du programme complet et recevez un reçu fiscal de 20 $.

UltraFemmes
60 $

Profitez du programme complet et recevez un reçu fiscal de 40 $.

MegaFemmes
100 $

Profitez du programme complet et recevez un reçu fiscal de 80 $.

LogiFemmes
150 $

Profitez du programme complet et recevez un reçu fiscal de 130 $.

Femmes pour Logifem!
200 $

Profitez du programme complet et recevez un reçu fiscal de 180 $.

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