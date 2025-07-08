Feria de Montréal pour le XV de Montréal.

429 Avenue Viger E

Montréal, QC H2L 2N9, Canada

Soirée rétro - billet nuiti
CA$8.63
7,5+tx / Billet valable de 22h à 3h du matin.
INSCRIPTION VENTE DE GARAGE
CA$28.75
25$+TX. Espace de 10x10pi Aucun matériel ni accès à l'électricité n'est fournis. Vous pouvez tout vendre SAUF nourriture et boissons.
Billet solidaire - Jour
CA$6
Soutenez nos activités en vous procurant un de nos billets solidaires en fonction de vos moyens.
Billet TRÈS solidaire - Jour
CA$12
Soutenez nos activités en vous procurant un de nos billets solidaires en fonction de vos moyens.
Billet solidaire du parrain mafieux - Jour & nuit
CA$50
Soutenez nos activités en vous procurant un de nos billets solidaires en fonction de vos moyens.Ce billet vous donne accès à la soirée rétro.
Billet solidaire à la Jeff Bezos - Jour & nuit
CA$100
Soutenez nos activités en vous procurant un de nos billets solidaires en fonction de vos moyens.Ce billet vous donne accès à la soirée rétro.
