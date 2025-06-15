Festi-Bières du Suroît - 13 au 15 juin 2025

Valide le 13, 14 ou 15 juin 2025 Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît, un accès à l'espace VIP avec bouchées et 3 breuvages, ainsi qu'un verre officiel. De plus, vous recevrez un reçu d'impôt de 20 $ à la suite de l'événement. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.

