Festi-Bières du Suroît - 13 au 15 juin 2025

Verre officiel du Festi-Bières 2025 pour agrémenter l'expérience gustative de vos dégustations de bières lors de l'événement. Présentez votre billet afin qu'il soit scanné à l'espace dédié aux verres à l'entrée du site.
Billet journalier
20 $
Valide pour le 13, 14 ou 15 juin 2025
Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble de huit logement dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.
Billet journalier VIP
70 $
Valide le 13, 14 ou 15 juin 2025
Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît, un accès à l'espace VIP avec bouchées et 3 breuvages, ainsi qu'un verre officiel. De plus, vous recevrez un reçu d'impôt de 20 $ à la suite de l'événement. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.
10 billets journaliers - Corporatif
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
L'entreprise voulant 10 billets journaliers - corporatif a accès à une visibilité lors de l'événement pour promouvoir la présence de l'entreprise. Les 10 billets sont valides pour une journée.
