Festi-Bières du Suroît 2025 - Partenaires

Verre officiel du Festi-Bières 2025 pour agrémenter l'expérience gustative de vos dégustations de bières lors de l'événement. Présentez votre billet afin qu'il soit scanné à l'espace dédié aux verres à l'entrée du site.
Verre officiel du Festi-Bières 2025 pour agrémenter l'expérience gustative de vos dégustations de bières lors de l'événement. Présentez votre billet afin qu'il soit scanné à l'espace dédié aux verres à l'entrée du site.
Billet journalier
Gratuit
Valide pour le 13, 14 ou 15 juin 2025
Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble de huit logement dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.
Valide pour le 13, 14 ou 15 juin 2025
Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble de huit logement dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.
Billet journalier VIP
Gratuit
Valide le 13, 14 ou 15 juin 2025
Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît, un accès à l'espace VIP avec bouchées et 3 breuvages, ainsi qu'un verre officiel. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble de huit logement dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.
Valide le 13, 14 ou 15 juin 2025
Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît, un accès à l'espace VIP avec bouchées et 3 breuvages, ainsi qu'un verre officiel. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble de huit logement dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.
Forfait 3 jours
Gratuit
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets
Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble de huit logement dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.
Votre billet vous donne accès à une dégustation de la bière de cette 9e édition du Festi-Bières du Suroît. Merci de contribuer au Défi-Logis du Suroît, un immeuble de huit logement dédié aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme limitant leur capacité à vivre seules.
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