FESTI-CULTURES 2025

En vous procurant le billet de 20$, vous courez la chance de gagner la magnifique oeuvre de Johanne Grondin intitulée "Tout un monde" d'une valeur de 1500$ et vous contribuez à soutenir la mission de l'organisme Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF). NB: Billet non obligatoire pour prendre part au festival. Le tirage de l'oeuvre se fera le 13 juillet à 16h à la Place de la Seigneurie.

