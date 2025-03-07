FESTI-CULTURES 2025

Pass week-end gratuit pour tous, les 12 et 13 juillet 2025.
Pass week-end gratuit pour tous, les 12 et 13 juillet 2025.
Tirage de l'oeuvre "Tout un monde''
20 $
En vous procurant le billet de 20$, vous courez la chance de gagner la magnifique oeuvre de Johanne Grondin intitulée "Tout un monde" d'une valeur de 1500$ et vous contribuez à soutenir la mission de l'organisme Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF).
NB: Billet non obligatoire pour prendre part au festival.
Le tirage de l'oeuvre se fera le 13 juillet à 16h à la Place de la Seigneurie.
