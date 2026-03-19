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À propos de cet événement

Festi-Grill édition 2026

601 Ch de la Rivière S

Rivière Rouge, QC J0T 1T0, Canada

Adulte
30 $

Ce billet donne droit à une admission pour la journée de votre choix. Pour les 18 ans et +.

Adolescent(e)
15 $

Ce billet donne droit à une admission pour la journée de votre choix. Pour les 12 à 17 ans.

Enfant
Gratuit

Ce billet donne droit à une admission pour la journée de votre choix. Pour les 0 à 11 ans.

Passeport adulte - 3 jours
80 $

Ce billet donne accès aux trois jours du festival. Pour les 18 ans et +.

Passeport ado - 3 jours
35 $

Ce billet donne accès aux trois jours du festival. Pour les 12 à 17 ans.

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