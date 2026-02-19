Festidrag de Saint-Honoré

Organisé par

Festidrag de Saint-Honoré

À propos de cet événement

Festidrag de Saint-Honoré - INSCRIPTION COUREURS/CLASSES

203 Rue de l'Aéroport

Saint-Honoré, QC G0V 1L0, Canada

OBLIGATOIRE Entrée (12 ans et +)
20 $

Coureur et sa famille

OBLIGATOIRE Entrée (moins 12 ans)
Gratuit

Coureur et sa famille

Classe ENFANT
20 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe Femme
40 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe 20-24 pouces
40 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe VINTAGE
40 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe STOCK 0-750
40 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe STOCK 0-800
40 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe STOCK 0-900 + 4 temps sans turbo
40 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe STOCK 0-1000 + 4 temps avec turbo
40 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe IMPROVED 700
60 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe IMPROVED 800
60 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe IMPROVED 1000
60 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe PROSTOCK 800
80 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe PROSTOCK 1000
80 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe IMPROVED 4 temps turbo
60 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe PROSTOCK turbo
80 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe PROMOD & OPEN
100 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

Classe MOUNTAIN
40 $

Minimum 6 coureurs/classe

Suivez notre page Facebook pour connaître l'évolution des inscriptions

Au besoin, un reclassement ou un remboursement sera effectué selon le nombre de coureurs inscrits

