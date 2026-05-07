Fest'iGoutte

À propos de cet événement
Seulement 60 personnes privilégiées pour participer au délicieux repas dans le mythique "L'Bar d'Elle"
Le repas préparé par La Bouche qui Rie comprend : coupe de vin, potage, brochette de poulet, patate, sauce, salade, dessert, thé et café, taxes et pourboire.
The VINYLS, ça ressemble à ce qui se passe lorsqu'on dépose l'aiguille sur un microsillon adoré qu'on a écouté 100 fois, mais sans les égratignures. C'est un moment à la fois vintage et actuel, un voyage dans le temps, mais avec l'énergie du temps présent.
The VINYLS, est un groupe de 3 musiciens dont la voix autant que les instruments possèdent toute la richesse nécessaire pour évoquer et invoquer la musique des années 60, 70, 80 et plus.
The VINYLS puise dans les sonorités riches de la Pop, du Rock, du Soul et du R&B.
En plus du spectacle "The VINYLS", régalez-vous d'un bon repas préparé par la Bouche qui Rie qui comprend : méchoui porc et boeuf, choix de sauces et de salades, patate au four, dessert, thé et café, taxes et pourboire.
Pour bien terminer le week-end, un délicieux brunch du dimanche matin ... rappelez-vous du brunch WOW de l'année passée ! Le meilleur des brunchs est préparé par La Bouche qui Rie ! Comprend : Brunch, café, jus, taxes et pourboire.
Le forfait comprend toutes les admissions et repas offerts à la billetterie le samedi et dimanche : En plus de toutes les activités et l'animation sur le site, vous profitez du souper méchoui à la grange, spectacle The VINYLS et le super brunch du dimanche matin. Les taxes et pourboires sont inclus.
ATTENTION ! LIRE CE QUI SUIT
Micro-Roulotte iGoutte, c'est gratuit pour vous tout le week-end, au champ et sans service !
Autres unités de camping, sans service, 40$ pour le séjour complet, payable sur place à votre arrivée.
Pour un terrain avec services, vous devez contacter le Domaine du ranch à [email protected]
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