Fest'iGoutte

The VINYLS, ça ressemble à ce qui se passe lorsqu'on dépose l'aiguille sur un microsillon adoré qu'on a écouté 100 fois, mais sans les égratignures. C'est un moment à la fois vintage et actuel, un voyage dans le temps, mais avec l'énergie du temps présent.





The VINYLS, est un groupe de 3 musiciens dont la voix autant que les instruments possèdent toute la richesse nécessaire pour évoquer et invoquer la musique des années 60, 70, 80 et plus.





The VINYLS puise dans les sonorités riches de la Pop, du Rock, du Soul et du R&B.