Stanstead in Harmony

Organisé par

Stanstead in Harmony

À propos de cet événement

FestiMusik Stanstead - Concert de bienfaisance à la HASKELL Opera House

1 Rue Church

Stanstead, QC J0B 3E2, Canada

Billet d'entrée général - Early Bird
25 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Apéro en plein air sur la pelouse CANADIENNE derrière le Haskell entre 17 h et 19 h. Venez prendre un verre entre amis avant le spectacle. Ouverture des portes à 19 h. Début du concert à 19 h 30.

Tarif préférentiel disponible jusqu'au 30 juin 2026

Billet régulier (après le 30 juin)
30 $

Apéro en plein air sur la pelouse CANADIENNE derrière le Haskell entre 17 h et 19 h. Venez prendre un verre entre amis avant le spectacle. Ouverture des portes à 19 h. Début du concert à 19 h 30.


Ajouter un don pour Stanstead in Harmony

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!