FestiMusik Stanstead - Concert de bienfaisance à la HASKELL Opera House

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À propos de cet événement
Apéro en plein air sur la pelouse CANADIENNE derrière le Haskell entre 17 h et 19 h. Venez prendre un verre entre amis avant le spectacle. Ouverture des portes à 19 h. Début du concert à 19 h 30.
Tarif préférentiel disponible jusqu'au 30 juin 2026
Apéro en plein air sur la pelouse CANADIENNE derrière le Haskell entre 17 h et 19 h. Venez prendre un verre entre amis avant le spectacle. Ouverture des portes à 19 h. Début du concert à 19 h 30.
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