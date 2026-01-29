Fondation du Collège Jean-Eudes

Organisé par

Fondation du Collège Jean-Eudes

À propos de cet événement

Festin 2026 - Billets et tables - Vendredi soir FEVER

6630 Rue Jarry E

Saint-Léonard, QC H1P 1W3, Canada

Table VIP + – mezzanine (10 pers..)
4 350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Offrez à vos invités l'occasion de côtoyer nos partenaires en partageant une expérience rehaussée.
- Table pour 10 personnes sur la mezzanine qui surplombe la salle avec service personnalisé;
- Cadeaux remis aux invités;
- Menu complet incluant cocktail et qualité de vin bonifiée au repas (bar payant par la suite);
- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée;

**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 1850$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)

Table VIP - Parterre (10 pers.)
4 050 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

- Table pour 10 personnes au parterre - section VIP;
- Menu complet incluant cocktail et qualité de vin bonifiée au repas (bar payant par la suite);
- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée.

**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 1800$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)

Table régulière (10 pers.)
3 750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

- Table régulière pour 10 personnes dans la salle principale;
- Menu complet incluant cocktail et vin au repas (bar payant par la suite);
- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée

**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 1750$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)

Billet individuel régulier
395 $

- Billet pour une personne dans la salle principale
- Menu complet incluant cocktail et vin au repas (bar payant par la suite)
- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée

**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 195$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)

Ajouter un don pour Fondation du Collège Jean-Eudes

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!