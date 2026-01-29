Festin 2026 - Billets et tables - Vendredi soir FEVER

Organisé par
À propos de cet événement
Offrez à vos invités l'occasion de côtoyer nos partenaires en partageant une expérience rehaussée.
- Table pour 10 personnes sur la mezzanine qui surplombe la salle avec service personnalisé;
- Cadeaux remis aux invités;
- Menu complet incluant cocktail et qualité de vin bonifiée au repas (bar payant par la suite);
- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée;
**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 1850$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)
- Table pour 10 personnes au parterre - section VIP;
- Menu complet incluant cocktail et qualité de vin bonifiée au repas (bar payant par la suite);
- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée.
**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 1800$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)
- Table régulière pour 10 personnes dans la salle principale;
- Menu complet incluant cocktail et vin au repas (bar payant par la suite);
- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée
**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 1750$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)
- Billet pour une personne dans la salle principale
- Menu complet incluant cocktail et vin au repas (bar payant par la suite)
- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée
**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 195$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!