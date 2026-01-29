Festin 2026 - Billets et tables - Vendredi soir FEVER

Offrez à vos invités l'occasion de côtoyer nos partenaires en partageant une expérience rehaussée.

- Table pour 10 personnes sur la mezzanine qui surplombe la salle avec service personnalisé;

- Cadeaux remis aux invités;

- Menu complet incluant cocktail et qualité de vin bonifiée au repas (bar payant par la suite);

- Encan, animation et accès à la table de gourmandises de fin de soirée;

**Cet achat engendrera un reçu fiscal de 1850$ (ajusté proportionnellement si un code de réduction est appliqué)