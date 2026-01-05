Plan de visibilité • Festin-Bénéfice Homard à volonté et bœuf

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À propos de cet événement
Le.a président.e d’honneur aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications et activités de promotion entourant la soirée.
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Le partenaire Prestige auront plusieurs mentions sur les documents promotionnels et leur logo sur l’affichage lors de l’événement.
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Les partenaires Platine aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications et activités de promotion entourant la soirée.
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Les partenaires OR aura son logo dans plusieurs pièces de communications et activités de promotion entourant la soirée.
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Les partenaires Argent auront leur logo sur le billet et plusieurs mentions sur les documents promotionnels et lors de l’événement.
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Le partenaire Tablier aura plusieurs mentions sur les documents promotionnels et son logo sur les tabliers en tissu noir remis à tous les convives.
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Les partenaires Bronze auront plusieurs mentions sur les documents promotionnels et leur logo sur l’affichage lors de l’événement.
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