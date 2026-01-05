Centre communautaire l’Entraide Plus

Organisé par

Centre communautaire l’Entraide Plus

À propos de cet événement

Plan de visibilité • Festin-Bénéfice Homard à volonté et bœuf

325 Rang des Cinquante-Quatre

Richelieu, QC J3L 6R5, Canada

Présidence d’honneur
6 000 $

Le.a président.e d’honneur aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications et activités de promotion entourant la soirée.

Cliquez ici pour tous les détails :
https://entraideplus.org/wp-content/uploads/2026/01/Festin-benefice_plan-de-visibilite_2026.pdf

Partenaire Prestige
5 000 $

Le partenaire Prestige auront plusieurs mentions sur les documents promotionnels et leur logo sur l’affichage lors de l’événement.

Cliquez ici pour tous les détails :
https://entraideplus.org/wp-content/uploads/2026/01/Festin-benefice_plan-de-visibilite_2026.pdf

Partenaires Platine
3 500 $

Les partenaires Platine aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications et activités de promotion entourant la soirée.

Cliquez ici pour tous les détails :
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Partenaires OR
2 500 $

Les partenaires OR aura son logo dans plusieurs pièces de communications et activités de promotion entourant la soirée.

Cliquez ici pour tous les détails :
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Partenaires Argent
1 500 $

Les partenaires Argent auront leur logo sur le billet et plusieurs mentions sur les documents promotionnels et lors de l’événement.

Cliquez ici pour tous les détails :
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Partenaires Tablier
1 500 $

Le partenaire Tablier aura plusieurs mentions sur les documents promotionnels et son logo sur les tabliers en tissu noir remis à tous les convives.

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Partenaires Bronze
500 $

Les partenaires Bronze auront plusieurs mentions sur les documents promotionnels et leur logo sur l’affichage lors de l’événement.

Cliquez ici pour tous les détails :
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