Fondation Madeli-Aide pour l'éducation

Organisé par

Fondation Madeli-Aide pour l'éducation

À propos de cet événement

Festin de homard (Montréal)

200 R. de la Commune O

Montréal, QC H2Y 0B8, Canada

Billet individuel
350 $

Important : Le reçu fiscal (175 $ par billet) sera émis exclusivement au nom de la personne qui effectue le paiement, même si les billets sont pour d’autres invités.

Table corporative de 10 places
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Offrez à votre entreprise une identification exclusive (un reçu de 2 250 $ aux fins d’impôt sera remis à l’entreprise).

** Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tous les noms des personnes participantes pour compléter la transaction.

Table corporative de 12 places
4 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

Offrez à votre entreprise une identification exclusive (un reçu de 2 700 $ aux fins d’impôt sera remis à l’entreprise).

** Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tous les noms des personnes participantes pour compléter la transaction.

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