Fondation Madeli-Aide pour l'éducation

Organisé par

Fondation Madeli-Aide pour l'éducation

À propos de cet événement

ANCIEN - NE PAS UTILISER Festin de homard (ville de Québec) (copie)

10 Rue Dalhousie

Québec, QC G1K 4B2, Canada

Billet individuel
350 $

Un reçu pour fin d'impôt de 175$ est émis au nom de la personne ou l'organisation qui paie le billet. Le reçu n'est pas transférable.

Billet individuel (TEST)
2 $

Un reçu pour fin d'impôt de 175 $ est émis au nom de la personne ou l'entreprise qui paie le billet. Le reçu n'est pas transférable.

Table corporative de 10 places
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Offrez à votre entreprise une présence remarquée et une identification exclusive (un reçu de 1 750 $ aux fins d’impôt sera remis à l’entreprise)

Table corporative de 10 places (Test)
2 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Offrez à votre entreprise une présence remarquée et une identification exclusive (un reçu de 1 750 $ aux fins d’impôt sera remis à l’entreprise)

Ajouter un don pour Fondation Madeli-Aide pour l'éducation

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!