Festival Au fil des traditions 2025

1997 Rue Notre-Dame

Lavaltrie, QC J5T 1A8, Canada

Entrée - Adulte
CA$10

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard.

Entrée - 18 ans
CA$5

Pour les personnes entre 13 ans et 18 ans. Accès à l'événement avec accès aux commodités standard.

Entrée - 12 ans
free

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard.

Veillée de danse - 22 août
CA$25

Venez vivre une veillée de danse présentée par les Petits Pas Jacadiens le 22 août, à 18 h 30, à la Chasse-Galerie de Lavaltrie.

Atelier de tricot - 23 août
CA$20

Présenté par Mimi et Stef.

Atelier de 10 h à 11 h 30.

Conférence Gossage de cup - 23 août
CA$20

Présenté par le Club des Massigosseux.

Conférence de 12 h 30 à 14 h.

Atelier de broderie - 23 août
CA$20

Présenté par Dolorès Contré.

Atelier de 14 h à 15 h 30.

Atelier de fléché - 24 août
CA$20

Présenté par Cécile Boulard, du Club du Fléché de D'Autray. (Niveau débutant)

Atelier de 10 h à 11 h 30.

Atelier de fléché - 24 août
CA$20

Présenté par l'Association des artisans de ceinture fléchée de Lanaudière. (Niveau intermédiaire)

Atelier de 13 h à 15 h 30.

