Festival Au fil des traditions 2025

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard.
Pour les personnes entre 13 ans et 18 ans. Accès à l'événement avec accès aux commodités standard.
Accès à l'événement avec accès aux commodités standard.
Venez vivre une veillée de danse présentée par les Petits Pas Jacadiens le 22 août, à 18 h 30, à la Chasse-Galerie de Lavaltrie.
Présenté par Mimi et Stef.
Atelier de 10 h à 11 h 30.
Présenté par le Club des Massigosseux.
Conférence de 12 h 30 à 14 h.
Présenté par Dolorès Contré.
Atelier de 14 h à 15 h 30.
Présenté par Cécile Boulard, du Club du Fléché de D'Autray. (Niveau débutant)
Atelier de 10 h à 11 h 30.
Présenté par l'Association des artisans de ceinture fléchée de Lanaudière. (Niveau intermédiaire)
Atelier de 13 h à 15 h 30.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing