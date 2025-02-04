Contabadour
Festival Contabadour 2025
1661 Chem. Gosford N
Inverness, QC G0S 1K0, Canada
Admission générale
CA$99
Camping et stationnement gratuit Beau temps, mauvais temps, le festival est prêt à vous accueillir !
Camping et stationnement gratuit Beau temps, mauvais temps, le festival est prêt à vous accueillir !
seeMoreDetailsMobile
add
Vendredi
CA$39
Stationnement gratuit. Beau temps, mauvais temps, le festival est prêt à vous accueillir !
Stationnement gratuit. Beau temps, mauvais temps, le festival est prêt à vous accueillir !
seeMoreDetailsMobile
add
Samedi
CA$59
Stationnement gratuit. Beau temps, mauvais temps, le festival est prêt à vous accueillir !
Stationnement gratuit. Beau temps, mauvais temps, le festival est prêt à vous accueillir !
seeMoreDetailsMobile
add
Dimanche
CA$19
Beau temps, mauvais temps, le festival est prêt à vous accueillir !
Beau temps, mauvais temps, le festival est prêt à vous accueillir !
seeMoreDetailsMobile
add
Enfant 0-17 ans
free
Aucun enfants sera admis sans un adulte responsable.
Aucun enfants sera admis sans un adulte responsable.
seeMoreDetailsMobile
add
Résident.e d'Inverness
free
Une preuve de résidence sera demandé à l'accueil.
Une preuve de résidence sera demandé à l'accueil.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout