Festival de danse country de La Pocatière 2026

À propos de cet événement
Accès aux 3 journées complètes 15-16-17 mai 2026 ( soupers NON INCLUS )
Vendredi 15 mai 2026
19H à 21H - cours et animation de danse avec Caroline Pelletier
21H à minuit - F2 Country
samedi 16 mai 2026 - 13H à minuit
samedi 16 mai 2026 - 13H à 17H
samedi 16 mai 2026 - 18H à minuit
dimanche 17 mai 2026 - 13H à 17H
dimanche 17 mai 2026 - 18H à minuit
dimanche 17 mai 2026 - 13H à minuit (souper NON inclus)
samedi - 17H
dimanche - 17H
