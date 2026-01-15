Les Festivités de La Pocatière

Organisé par

Les Festivités de La Pocatière

À propos de cet événement

Festival de danse country de La Pocatière 2026

600 9e Rue Boulevard Desrochers

La Pocatière, QC G0R 1Z0, Canada

FORFAIT 3 Jours
65 $
Disponible jusqu'au 1 avr.

Accès aux 3 journées complètes 15-16-17 mai 2026 ( soupers NON INCLUS )

F2 COUNTRY (incluant cours et animation de danse)
20 $

Vendredi 15 mai 2026

19H à 21H - cours et animation de danse avec Caroline Pelletier

21H à minuit - F2 Country

10H de danses - journée complète - souper inclus
40 $

samedi 16 mai 2026 - 13H à minuit

10H de danses - journée complète - souper NON inclus
30 $

samedi 16 mai 2026 - 13H à minuit

10H de danses - PM seulement
15 $

samedi 16 mai 2026 - 13H à 17H

10H de danses - soirée seulement
20 $

samedi 16 mai 2026 - 18H à minuit

Duo Cover Girl
10 $

dimanche 17 mai 2026 - 13H à 17H

1.Brand New Band (formule duo new country) 2.Yanick Lavoie
25 $

dimanche 17 mai 2026 - 18H à minuit

DIMANCHE - Journée complète
30 $

dimanche 17 mai 2026 - 13H à minuit (souper NON inclus)

Souper Pizza/Frites/liqueur
15 $

samedi - 17H

Souper Poulet BBQ
20 $

dimanche - 17H

