Loisirs St-Lazare
Festival de la Galette de sarrasin 2025
128 Rue de la Fabrique
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0, Canada
Adulte - VIP
CA$50
Accès pour la fin de semaine complète
Admission 10-17ans- VIP
CA$30
Accès pour la fin de semaine complète
Jeudi adulte
CA$10
Ce billet est seulement pour jeudi
Jeudi 10 -17ans
CA$5
Ce billet est seulement pour jeudi
Vendredi adulte
CA$25
Ce billet est seulement pour vendredi
Vendredi 10-17ans
CA$10
Ce billet est seulement pour vendredi
Samedi complet adulte
CA$25
Ce billet est seulement pour samedi la journée complète
Samedi complet 10-17ans
CA$15
Ce billet est seulement pour samedi la journée complète
Samedi soir adulte
CA$15
Ce billet est seulement pour samedi soir seulement
Samedi soir 10-17ans
CA$10
Ce billet est seulement pour samedi soir seulement
