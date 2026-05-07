Festival de la Galette de St-Lazare 2026

Vivez le Festival de la Galette au complet sans vous casser la tête!

Cette passe donne accès à un adulte pour les 3 jours du festival (jeudi 30 juillet, vendredi 31 juillet et samedi 1er août).

Économisez par rapport au prix à la porte et profitez de tous les spectacles, activités et ambiance festive avec un seul billet.

Tarif de cette 2e prévente : 50 $ (60 $ à la porte) – taxes incluses.