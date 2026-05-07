Festival de la Galette de St-Lazare 2026

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À propos de cet événement
Vivez le Festival de la Galette au complet sans vous casser la tête!
Cette passe donne accès à un adulte pour les 3 jours du festival (jeudi 30 juillet, vendredi 31 juillet et samedi 1er août).
Économisez par rapport au prix à la porte et profitez de tous les spectacles, activités et ambiance festive avec un seul billet.
Tarif de cette 2e prévente : 50 $ (60 $ à la porte) – taxes incluses.
Vivez le Festival de la Galette au complet sans vous casser la tête!
Cette passe donne accès à un jeune de 10 à 17 ans pour les 3 jours du festival (jeudi 30 juillet, vendredi 31 juillet et samedi 1er août).
Économisez par rapport au prix à la porte et profitez de tous les spectacles, activités et ambiance festive avec un seul billet.
Tarif de prévente : 30 $ (35 $ à la porte) – taxes incluses.
Donne accès au site du Festival de la Galette pour les trois jours de l’événement.
Gratuit pour les 0‑9 ans : aucun billet n’est requis pour les enfants de 0 à 9 ans accompagnés d’un adulte.
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