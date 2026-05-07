Municipalite de Saint-Lazare-de-Bellechasse

Organisé par

Municipalite de Saint-Lazare-de-Bellechasse

À propos de cet événement

Festival de la Galette de St-Lazare 2026

128 Rue de la Fabrique

Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0, Canada

Passe 3 jours – ADULTE (2e Prévente)
52 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Vivez le Festival de la Galette au complet sans vous casser la tête!
Cette passe donne accès à un adulte pour les 3 jours du festival (jeudi 30 juillet, vendredi 31 juillet et samedi 1er août).
Économisez par rapport au prix à la porte et profitez de tous les spectacles, activités et ambiance festive avec un seul billet.

Tarif de cette 2e prévente : 50 $ (60 $ à la porte) – taxes incluses.

Passe 3 jours – 10-17 ans (2e Prévente)
30 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Vivez le Festival de la Galette au complet sans vous casser la tête!
Cette passe donne accès à un jeune de 10 à 17 ans pour les 3 jours du festival (jeudi 30 juillet, vendredi 31 juillet et samedi 1er août).
Économisez par rapport au prix à la porte et profitez de tous les spectacles, activités et ambiance festive avec un seul billet.

Tarif de prévente : 30 $ (35 $ à la porte) – taxes incluses.

Passe 3 jours – 0-9 ans – GRATUIT
Gratuit

Donne accès au site du Festival de la Galette pour les trois jours de l’événement.

Gratuit pour les 0‑9 ans : aucun billet n’est requis pour les enfants de 0 à 9 ans accompagnés d’un adulte.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!