Festival d'escalade traditionnelle TRAD Charlevoix 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Ce qui est inclus dans le billet EARLY BIRD
Accès au site pendant toute la durée de l'événement (eau potable, toilettes et BBQ)
Stationnement sur place ou dans les zones de débordement;
Camping pour 3 nuits;
Accès aux conférences et activités;
Participation aux tirages de prix de présence;
T-shirt officiel de l'événement avec le choix de la taille
Programmation:
Conférences et présentations tout au long des trois jours;
Grimpe libre;
Projection de vidéos;
Épluchette de maïs;
Tirages et prix de présence;
Feux de camp et musique;
Slackline et jeux;
Bazar de matériel de plein air;
Kiosques de représentants et partenaires.
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