Festival d'escalade traditionnelle TRAD Charlevoix 2026

Ce qui est inclus dans le billet EARLY BIRD



 Accès au site pendant toute la durée de l'événement (eau potable, toilettes et BBQ)

 Stationnement sur place ou dans les zones de débordement;

 Camping pour 3 nuits;

 Accès aux conférences et activités;

 Participation aux tirages de prix de présence;

 T-shirt officiel de l'événement avec le choix de la taille





Programmation:

Conférences et présentations tout au long des trois jours;

 Grimpe libre;

 Projection de vidéos;

 Épluchette de maïs;

 Tirages et prix de présence;

 Feux de camp et musique;

 Slackline et jeux;

 Bazar de matériel de plein air;

 Kiosques de représentants et partenaires.