Club de montagne et d'escalade de Québec

Organisé par

Club de montagne et d'escalade de Québec

À propos de cet événement

Festival d'escalade traditionnelle TRAD Charlevoix 2026

883 Rue St Édouard

Saint-Urbain, QC G0A 4K0, Canada

Billet Early bird (pré-vente)
60 $
Disponible jusqu'au 20 juil.

Ce qui est inclus dans le billet EARLY BIRD

 Accès au site pendant toute la durée de l'événement (eau potable, toilettes et BBQ)

 Stationnement sur place ou dans les zones de débordement;

 Camping pour 3 nuits;

 Accès aux conférences et activités;

 Participation aux tirages de prix de présence;

 T-shirt officiel de l'événement avec le choix de la taille


Programmation:

Conférences et présentations tout au long des trois jours;

 Grimpe libre;

 Projection de vidéos;

 Épluchette de maïs;

 Tirages et prix de présence;

 Feux de camp et musique;

 Slackline et jeux;

 Bazar de matériel de plein air;

 Kiosques de représentants et partenaires.

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