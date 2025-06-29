La compagnie du grand amour

La compagnie du grand amour

FESTIVAL DU GRAND AMOUR

2915 Rue Ontario E

Montréal, QC H2K 1X7, Canada

Billet Après-midi | Moins de 18 ans
18 $

Accès pour une personne de moins de 18ans à l'événement de 1pm a 6pm pour la programmation familliale ( Conte, Cirque, Musique, Impro, Arts Visuels)

Billet Après-midi
29 $

Accès pour une personne à l'événement de 1pm a 6pm pour la programmation familliale ( Conte, Cirque, Musique, Impro, Arts Visuels)


Entrée Gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

Billet Famille
60 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Accès pour 2 adultes et 2 enfants à l'événement de 1pm a 6pm pour la programmation familliale ( Conte, Cirque, Musique, Impro, Arts Visuels)


Entrée Gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

Billet Plein Tarif
55 $

Accès pour une personne à l'événement de 1:00pm à 3:00am

EARLY BIRDS > 1er vague
39 $

Accès pour une personne à l'événement de 1:00pm à 3:00am

EARLY BIRDS > 2em vague
49 $

Accès pour une personne à l'événement de 1:00pm à 3:00am

EARLY BIRDS > 3em vague
59 $

Accès pour une personne à l'événement de 1:00pm à 3:00am

Billet soirée
39 $

Accès pour une personne à l'événement de 6:00pm à 3:00am

