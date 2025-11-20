Club de canotage OBC

Organisé par

Club de canotage OBC

À propos de cet événement

Festival du Richelieu 2026 (5-6-7 juin)

85 Rue d'Oxford

Otterburn Park, QC J3H 0E7, Canada

2km de nage en eaux libres
30 $

Marina de Saint-Mathias jusqu'au Club de canotage OBC (2km de nage). Supervisé en tout temps par un accompagnateur en kayak ou planche à pagaie SUP.


  • Votre temps sera chronométré !
  • L'eau du Richelieu est de bonne qualité et des tests d'eau seront effectués avant l'événement.

Le club est là depuis plus de 100 ans, l'eau est prête à vous accueillir !

Inscription (j'ai ma propre embarcation).
20 $

Vous avez votre propre embarcation (canoe, kayak, SUP, etc.)

Je veux réserver une place en Bateau-Dragon
30 $

Embarcations à 10 ou 20 places. Départ obligatoire à partir du Centre Nautique Gervais-Desourdy à Chambly. VFI et pagaie incluses !

Je veux réserver un Kayak simple
30 $

Kayak récréatif (non chavirant). VFI et pagaie incluses !

Je veux réserver un Kayak Double
50 $

Kayak récréatif pour deux (non chavirant). VFI et pagaie incluses !

Je veux réserver une Planche à pagaie (SUP/Paddleboard)
30 $

Planche à pagaie (SUP) pour une personne. VFI et pagaie incluses !

Billet pour tirage de prix !
10 $

Des prix seront tirés après l'événement. Courez la chance de remporter un prix tout en encourageant le club de canotage !

Ajouter un don pour Club de canotage OBC

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!