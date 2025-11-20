Festival du Richelieu 2026 (5-6-7 juin)

Organisé par
Marina de Saint-Mathias jusqu'au Club de canotage OBC (2km de nage). Supervisé en tout temps par un accompagnateur en kayak ou planche à pagaie SUP.
Le club est là depuis plus de 100 ans, l'eau est prête à vous accueillir !
Vous avez votre propre embarcation (canoe, kayak, SUP, etc.)
Embarcations à 10 ou 20 places. Départ obligatoire à partir du Centre Nautique Gervais-Desourdy à Chambly. VFI et pagaie incluses !
Kayak récréatif (non chavirant). VFI et pagaie incluses !
Kayak récréatif pour deux (non chavirant). VFI et pagaie incluses !
Planche à pagaie (SUP) pour une personne. VFI et pagaie incluses !
Des prix seront tirés après l'événement. Courez la chance de remporter un prix tout en encourageant le club de canotage !
