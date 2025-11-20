Festival du Richelieu 2026 (5-6-7 juin)

Marina de Saint-Mathias jusqu'au Club de canotage OBC (2km de nage). Supervisé en tout temps par un accompagnateur en kayak ou planche à pagaie SUP.





Votre temps sera chronométré !

L'eau du Richelieu est de bonne qualité et des tests d'eau seront effectués avant l'événement.

Le club est là depuis plus de 100 ans, l'eau est prête à vous accueillir !