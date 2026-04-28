Maison Merry - Lieu de mémoire citoyen de Magog

Organisé par

Maison Merry - Lieu de mémoire citoyen de Magog

À propos de cet événement

Festival du Thé des Cantons

708 Rue Principale O

Magog, QC J1X 2B3, Canada

Admission Thé gratuit
Gratuit

Le service du thé est gratuit
Ajoutez 6$ +tx / personne si vous désirez des bouchées sucrées (6.90$ taxes incluses)
TPS # 775911928RT0001 (0.30$$)

TVQ # 1222974735TQ0001 (0.60$)

Bouchées sucrées (1 personne)
6,90 $

Le service du thé est gratuit
Ajoutez 6$ +tx / personne si vous désirez des bouchées sucrées (6.90$ taxes incluses)
TPS # 775911928RT0001 (0.30$$)

TVQ # 1222974735TQ0001 (0.60$)

Bouchées sucrées (2 personnes)
13,80 $

Le service du thé est gratuit
Ajoutez 6$ +tx / personne si vous désirez des bouchées sucrées (6.90$ taxes incluses)
TPS # 775911928RT0001 (0.30$$)

TVQ # 1222974735TQ0001 (0.60$)

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