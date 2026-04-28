Festival du Thé des Cantons

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À propos de cet événement
Le service du thé est gratuit
Ajoutez 6$ +tx / personne si vous désirez des bouchées sucrées (6.90$ taxes incluses)
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