Festival Eurêka! – Soirée : Match d’impro scientifico-théâtral!
Grande Scène Hydro-Québec
Espace #64 du Festival, au parc Jean-Drapeau
Admission - Soirée Match d'impro
Gratuit
Assistez à un match délirant opposant 4 brillants scientifiques à 4 talentueux comédiens de la Ligue nationale d'improvisation. Entre fous rires et éclairs de génie, venez vivre une soirée surprenante où l’ingéniosité volera la vedette!
