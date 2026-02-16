La Quarence

Organisé par

La Quarence

À propos de cet événement

Festival La Quarence

Passeport Festival - PRÉVENTE
65 $
Disponible jusqu'au 11 avr.

Prévente du 11 mars au 11 avril - Quantité limitée

Le passeport donne accès à 28 représentations pendant les 4 jours de festival !

(100% des profits du passeport remis aux artistes)

Passeport Festival - Coup de Coeur
80 $

Je veux encourager la mission de La Quarence !

(100% des profits du passeport remis aux artistes)

Passeport Festival - Régulier
75 $

Le prix réel du passeport

(100% des profits du passeport remis aux artistes)

Passeport Festival - Abordable
70 $

Mon revenu est aussi émergent que la prog xx (Suggéré pour les personnes qui veulent encourager la culture locale, mais qui doivent faire attention à leurs dépenses)

(100% des profits du passeport remis aux artistes)

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