Réseau l'ABRI

Organisé par

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À propos de cet événement

Festival Oser se rencontrer

230 Rue Montcalm

Gatineau, QC J8Y 3C1, Canada

Admission générale
50 $

Veuillez noter qu'à partir de mercredi à 20h, il ne sera plus possible de faire l'achat de bracelets en ligne. Vous pourrez le faire à la porte, soit à l'Espace DEP. 


4 jours de festivités: une quarantaine d'activités: spectacle d'ouverture, un café-rencontre et micro-ouvert actifs en permanence, une série de présentations et expressions sur scène, une projection de courts-métrage, une variété d'ateliers, d'expo-rencontres et dégustations culinaires.

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