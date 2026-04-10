Association des réfugiés et immigrés sans frontières (ARISF)

Organisé par

Association des réfugiés et immigrés sans frontières (ARISF)

À propos de cet événement

FESTIVAL PETIT PONT (SAISON-ARISF-2026)

570 Bd de la Cité

Gatineau, QC J8T 0A7, Canada

Admission générale
Gratuit

Profitez du programme complet et des activités principales.

Admission VIP
25 $

Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.(repas et boisson offertes)

🟢 PACK ARTISAN & CRÉATEUR
275 $

Parfait pour l'artisanat, la mode et les produits faits main.

● Tarif : 275 $ (pour les 2 jours)

● Inclus : Espace 10x10, 1 table, 2 chaises.

● Bonus : Inscription sur la liste officielle des exposants.

🟠 PACK GASTRONOMIE (FOOD & DRINK)
475 $

Emplacement stratégique près de la scène "Musique Live".

● Tarif : 475$ (pour les 2 jours)

● Inclus : Espace prioritaire, 2 tables, 2 chaises.

● Bonus : Publication dédiée sur les réseaux sociaux de l'ARISF.

🔵 PACK PRESTIGE & SERVICES
675 $

Pour les entreprises de services et marques établies.

● Tarif : 600 $ (pour les 2 jours)

● Inclus : Emplacement Premium, électricité fournie, 2 tables.

● Le + : Interview vidéo exclusive avec SEC TV + Logo sur les supports officiels.

🎁 OFFRE SPÉCIALE "RÉSEAUTAGE"
75 $

Ajoutez 75 $ à votre stand et recevez 1 Billet VIP (Valeur 85 $) pour le Gala L'Éclat des Mères du 9 mai ou celui du 20 juin au Mosaic Convention Center. Faites votre publicité avant même que le festival commence !

Ajouter un don pour Association des réfugiés et immigrés sans frontières (ARISF)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!