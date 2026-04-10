FESTIVAL PETIT PONT (SAISON-ARISF-2026)

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À propos de cet événement
Profitez du programme complet et des activités principales.
Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.(repas et boisson offertes)
Parfait pour l'artisanat, la mode et les produits faits main.
● Tarif : 275 $ (pour les 2 jours)
● Inclus : Espace 10x10, 1 table, 2 chaises.
● Bonus : Inscription sur la liste officielle des exposants.
Emplacement stratégique près de la scène "Musique Live".
● Tarif : 475$ (pour les 2 jours)
● Inclus : Espace prioritaire, 2 tables, 2 chaises.
● Bonus : Publication dédiée sur les réseaux sociaux de l'ARISF.
Pour les entreprises de services et marques établies.
● Tarif : 600 $ (pour les 2 jours)
● Inclus : Emplacement Premium, électricité fournie, 2 tables.
● Le + : Interview vidéo exclusive avec SEC TV + Logo sur les supports officiels.
Ajoutez 75 $ à votre stand et recevez 1 Billet VIP (Valeur 85 $) pour le Gala L'Éclat des Mères du 9 mai ou celui du 20 juin au Mosaic Convention Center. Faites votre publicité avant même que le festival commence !
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