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Organisé par

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À propos de cet événement

Festival Trad Montréal 2026 - Billet Dimanche

10300 Rue Lajeunesse

Montréal, QC H3L, Canada

Billet Dimanche
50 $

Un accès pour toute la programmation du dimanche 6 septembre 2026 (ateliers, classes de maître, Composium, concerts et jam). Les activités ne sont pas vendues séparément.

Billet Dimanche (Etudiant·es)
30 $

Sur présentation d'un justificatif / Un accès pour toute la programmation du dimanche 6 septembre 2026 (ateliers, classes de maître, Composium, concerts et jam). Les activités ne sont pas vendues séparément.

Billet Dimanche (Enfant - 12 ans et moins)
Gratuit
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