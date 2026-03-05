Festival Trad Montréal 2026 - Billet Dimanche

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À propos de cet événement
Un accès pour toute la programmation du dimanche 6 septembre 2026 (ateliers, classes de maître, Composium, concerts et jam). Les activités ne sont pas vendues séparément.
Sur présentation d'un justificatif / Un accès pour toute la programmation du dimanche 6 septembre 2026 (ateliers, classes de maître, Composium, concerts et jam). Les activités ne sont pas vendues séparément.
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