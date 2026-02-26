O.T.J. PETIT-SAGUENAY

Organisé par

O.T.J. PETIT-SAGUENAY

À propos de cet événement

Festival Virage à Petit-Saguenay

126 Rue Dumas

Petit-Saguenay, QC G0V 1N0, Canada

Passeport solidaire
200 $

Tu veux nous donner un coupe de pouce? Avec ce passeport pour l'entièreté du festival, tu participes à la pérennité de VIRAGE.

Passeport kif-kif
140 $

Te donne accès à toutes les activités du festival et au camping en payant ta juste part.

Passeport de groupe
480 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Donne accès à toutes les activités du festival et au camping pour 4 personnes. Cela revient à des passeports coûtant 100$/personne.

Passeport village
70 $

T'habites à Petit-Saguenay? On a un prix juste pour toi.

Billet journalier vendredi
70 $

Billet pour la journée du vendredi seulement

Billet journalier samedi
70 $

Billet pour la journée du samedi seulement

Billet journalier dimanche
70 $

Billet pour la journée du dimanche seulement

Passeport doux
140 $

On ne veut pas que l'argent soit une contrainte à ta participation. Contacte-nous à [email protected] pour obtenir un code rabais pour avoir le passeport à 70$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!