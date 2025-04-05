🎉 Festivités sur le campus Mer 16 avril 🎉

Pour seulement 5$ :
🌭 Hot-dogs 🍕 Pizza
🌽 Maïs (blé d’Inde)
🥞 Crêpes
🍫 Chocolat chaud
🍿Amuse-bouches
🎬 Cinéma plein air avec une sélection exclusive de films du Festival de Banff 🍿
🎯 Jeux et activités : sumo 🤼, concours de montage de tentes ⛺, volleyball 🏐, disque golf 🥏 et bien d’autres surprises !
🎁 Des prix à gagner tout au long de la soirée !
🍻🍻 Vente de boissons sur place par le Bar UQAC !
