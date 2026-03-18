Fête de l'Aïd Al Fitr au Machin Chouette

À propos de cet événement
Gratuit pour les bébés de moins d'un an
Au rez-de-chaussée du Machin se trouve une aire de jeu dédiée aux 0-3 ans, spécialement aménagée pour stimuler leur motricité fine, leur équilibre et leur imagination. Collation inclus
Il est important de bien sélectionner la catégorie d'âge, pour nous aider dans notre logistique et organisation de l'événement.Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps.
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps, vous devez donc acheter un billet également. Il est important de bien sélectionner la catégorie d'âge, pour nous aider dans notre logistique et organisation de l'événement.
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