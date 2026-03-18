Centre Zad Al-imane

Organisé par

Centre Zad Al-imane

À propos de cet événement

Fête de l'Aïd Al Fitr au Machin Chouette

220 Rue Saint-Louis

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 1Y1, Canada

Bébé (0 à 12 mois)
Gratuit

Gratuit pour les bébés de moins d'un an

Tout petit (1 an à moins de 3 ans)
6 $

Au rez-de-chaussée du Machin se trouve une aire de jeu dédiée aux 0-3 ans, spécialement aménagée pour stimuler leur motricité fine, leur équilibre et leur imagination. Collation inclus

Enfant 3 à 12 ans
15 $

Il est important de bien sélectionner la catégorie d'âge, pour nous aider dans notre logistique et organisation de l'événement.Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps.

Jeunes et Adultes (13 ans +)
15 $

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps, vous devez donc acheter un billet également. Il est important de bien sélectionner la catégorie d'âge, pour nous aider dans notre logistique et organisation de l'événement.

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