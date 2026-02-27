Centre culturel islamique de Québec

Organisé par

Centre culturel islamique de Québec

À propos de cet événement

Fête de l'Aïd au Méga Parc 2026

5401 Bd des Galeries

Québec, QC G2K 1N4, Canada

Admission - Bébé (moins de 36 pouces)
Gratuit

Enfant mesurant moins de 36 pouces, donnant seulement accès au site mais non aux attractions lors de l'événement. C'est gratuit, mais il faut réserver un billet, puisque les places sont limitées pour cette catégorie de billet.

Admission - Jeune 1-15 ans
32 $

Il est important de bien sélectionner la catégorie d'âge, pour nous aider dans notre logistique et organisation de l'événement.Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps.

Admission - Jeune et adultes (16 ans +)
32 $

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps, vous devez donc acheter un billet également. Il est important de bien sélectionner la catégorie d'âge, pour nous aider dans notre logistique et organisation de l'événement.

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