Fête de l'Aïd au Méga Parc 2026

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À propos de cet événement
Enfant mesurant moins de 36 pouces, donnant seulement accès au site mais non aux attractions lors de l'événement. C'est gratuit, mais il faut réserver un billet, puisque les places sont limitées pour cette catégorie de billet.
Il est important de bien sélectionner la catégorie d'âge, pour nous aider dans notre logistique et organisation de l'événement.Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps.
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps, vous devez donc acheter un billet également. Il est important de bien sélectionner la catégorie d'âge, pour nous aider dans notre logistique et organisation de l'événement.
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