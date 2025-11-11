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Organisé par

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À propos de cet événement

La magie de Noël

4901 Rue du Collège - Beaubois

Pierrefonds, QC H8Y 3T4, Canada

Visite du père Noël - Entre 10h et 10h20
30 $

Prix par famille.
Nous vous demandons de respecter votre plage horaire afin de permettre à tous de rendre visite au père Noël.

Visite du père Noël - Entre 10h20 et 10h50
30 $

Prix par famille.
Nous vous demandons de respecter votre plage horaire afin de permettre à tous de rendre visite au père Noël.

Visite du père Noël - Entre 11h00 et 11h20
30 $

Prix par famille.
Nous vous demandons de respecter votre plage horaire afin de permettre à tous de rendre visite au père Noël.

Visite du père Noël - Entre 11h20 et 11h50
30 $

Prix par famille.
Nous vous demandons de respecter votre plage horaire afin de permettre à tous de rendre visite au père Noël.

Visite du père Noël - Entre 12h10 et 12h30
30 $

Prix par famille.
Nous vous demandons de respecter votre plage horaire afin de permettre à tous de rendre visite au père Noël.

Visite du père Noël - Entre 12h30 et 12h50
30 $

Prix par famille.
Nous vous demandons de respecter votre plage horaire afin de permettre à tous de rendre visite au père Noël.

Visite du père Noël - Entre 13h00 et 13h20
30 $

Prix par famille.
Nous vous demandons de respecter votre plage horaire afin de permettre à tous de rendre visite au père Noël.

Visite du père Noël - Entre 13h20 et 13h50
30 $

Visite du père Noël - Entre 13h00 et 13h20

Magie de Noël
30 $

Sans visite du Père Noël

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