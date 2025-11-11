La magie de Noël

Organisé par
À propos de cet événement
Pierrefonds, QC H8Y 3T4, Canada
Prix par famille.
Nous vous demandons de respecter votre plage horaire afin de permettre à tous de rendre visite au père Noël.
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Visite du père Noël - Entre 13h00 et 13h20
Sans visite du Père Noël
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